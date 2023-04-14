Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 17:04

Путин подписал законы, упрощающие признание военнослужащих погибшими и пропавшими без вести

Сроки проведения обеих процедур сокращаются до 6 месяцев
Сергей КУДРИН
Путин подписал законы, упрощающие признание военнослужащих погибшими и пропавшими без вести

Путин подписал законы, упрощающие признание военнослужащих погибшими и пропавшими без вести

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал новые законы, упрощающие процедуру признания военнослужащих погибшими, либо пропавшими без вести в ходе проведения специальной военной операции.

Таким образом, если военнослужащий исчез из поля зрения на срок более шести месяцев, а сослуживцы не могут подтвердить факт его гибели, такого солдата можно будет признать пропавшим без вести через суд, без правила Гражданского кодекса, предполагающего минимум двухлетний срок пропажи человека.

В случае же смерти - достаточно будет наличия факта некоего события, в процессе которого предполагается смерть военнослужащего. Если солдат не будет найден, или не объявится самостоятельно, при предоставлении в суд справки его можно будет признать умершим через 6 месяцев после происшествия.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 22 военнослужащих из тех, кто считались пропавшими без вести, были найдены. Некоторые из них вернулись к своим семьям.