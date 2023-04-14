Путин подписал законы, упрощающие признание военнослужащих погибшими и пропавшими без вести Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал новые законы, упрощающие процедуру признания военнослужащих погибшими, либо пропавшими без вести в ходе проведения специальной военной операции.

Таким образом, если военнослужащий исчез из поля зрения на срок более шести месяцев, а сослуживцы не могут подтвердить факт его гибели, такого солдата можно будет признать пропавшим без вести через суд, без правила Гражданского кодекса, предполагающего минимум двухлетний срок пропажи человека.

В случае же смерти - достаточно будет наличия факта некоего события, в процессе которого предполагается смерть военнослужащего. Если солдат не будет найден, или не объявится самостоятельно, при предоставлении в суд справки его можно будет признать умершим через 6 месяцев после происшествия.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 22 военнослужащих из тех, кто считались пропавшими без вести, были найдены. Некоторые из них вернулись к своим семьям.