Стилист Гудошина перечислила вышедшие из тренда фасоны платьев Фото: EAST NEWS

Персональный стилист Евгения Гудошина рассказала о фасонах платьев, которые вышли из моды. Как объяснила специалист Газете.ru, отдельные детали или принты остаются в тренде, а вот совокупность некоторых из них уже давно вынесли «модный приговор».

Так, среди устаревших платьев оказались модели с вырезами на рукавах, а также клетчатые платья-рубашки с отрезной талией, широкой юбкой и тканевым поясом. Платье-жакет превращается в страшный сон фэшн-див, когда к нему вдобавок идет узкий шалевый воротник.

Также Гудошина отметила, что лучше отказаться от коротких платьев с резинкой на талии. Такая деталь дешевит образ. Еще один антитренд — модели с асимметричным подолом. Стоит выбросить и платья-футляры с баской в области талии.

— Подчеркну, что антитренд — это про совокупность деталей. Шалевый воротник используется и в модных моделях, клетка тоже имеет место быть. Но в определенных комбинациях с другим особенностями кроя, эти детали придают платьям флер нулевых, — пояснила Евгения Гудошина.

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