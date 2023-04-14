В Европарламенте пожаловались на разницу между ценами на топливо в США и Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер возмутились разнице в темпах роста инфляции между США и Евросоюза. Особенно ошеломительны различия в стоимости топливо, говорится в документе, который цитирует Lenta.ru.

Австрийские парламентарии отметили, что инфляция в США значительно замедлилась. В январе она составила около 6,5%. В тоже время в Европе уровень инфляции превышает 10%, а в отдельных странах — даже 20-25%.

— Как Еврокомиссия объясняет тот факт, что инфляция в США уже некоторое время снижается быстрее, чем в ЕС, и почему инфляция в ЕС по-прежнему значительно выше, чем в США? — спросили депутаты.

Также парламентарии обратили внимание на разницу в ценах на дизельное топливо — 1,118 евро за литр в США против 1,3—2 евро за литр.

— Считает ли Комиссия, что европейские санкции против России способствуют тому, что государства-члены ЕС переживают этот кризис намного хуже, чем Америка? — задались вопросом Вилимский и Майер.

Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал RT, что санкции привели к тотальной неконкурентоспособности экономики Евросоюза. По сравнению с США, Европа в семь раз переплачивает за газ.

А экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с телеканалом «360» предположил, какие ограничения войдут в следующие пакеты антироссийских санкций. Америка и ЕС будут давить на партнеров РФ, считает он.