Польский наемник был убит в ходе боев за Артемовск Фото: REUTERS

“Польское радио” сообщило, что российские силы в ходе боев в городе Артемовск ранили в голову 45-летнего командира взвода Интернационального легиона ВСУ поляка Михаила Журека. После ранения он был доставлен в больницу Днепропетровска, в которой скончался 25 марта 2023 года.

С самого начала спецоперации на Украине стало известно об участии в конфликте огромного числа наемников на стороне украинской армии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в апреле 2022 года сообщала, что Киев привлек около 7 тысяч наемников из 63 стран.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц тоже рассказывал, что число наемников на Украине превышает все разумные пределы, а также отмечал, что в конфликте участвуют даже иностранные частные военные компании.

Сайт KP.RU недавно рассказал, как Джон Макинтайр, молодой американец антифашистских взглядов внедрился в ряды ВСУ, собрал ценнейшую информацию и сбежал в Россию.