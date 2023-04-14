Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от ЧС заемщикам

Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от ЧС гражданам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера гражданам. По новому закону для данной категории граждан снизится долговая нагрузка по ипотечным обязательствам за потерянное в результате стихийных бедствий жилье. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

Новый закон предусматривает возможность обращение заемщиков в случае проживания в зоне ЧС или в случае нарушения условий жизни и утраты имущества по причине чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Заемщики смогут обратиться к кредитору за снижением кредитной нагрузки в течение 60 дней после признания его пострадавшим в результате ЧС.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как и на каких условиях можно получить отсрочку платежа по программе ипотечных каникул в 2023 году. В трудных жизненных ситуациях граждане РФ могут взять паузу в выплатах по жилищному кредиту сроком до шести месяцев.

Также в России действует программа кредитных каникул. С марта 2023 года все граждане, чьи доходы снизились более чем на 30%, имеют право взять кредитные каникулы по любому виду потребительских займов.