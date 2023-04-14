Под Екатеринбургом задержали второго подозреваемого в сексуальном насилии над детьми школы-интерната №124

Под Екатеринбургом задержали второго подозреваемого в сексуальном насилии над детьми в школе N124 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В районе Екатеринбурга задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми в закрытой школе-интернате №124. После того как информация о насилии над воспитанниками закрытой школы получила огласку он бросился в бега.

“Его задержали вечером 14 апреля в Сысерти”, – заявил источник “КП-Екатеринбург”. Подозреваемый был задержан в торговом центре и при аресте оказал сотрудникам силовых органов сопротивление с применением перцового баллончика. За данный поступок ему грозит еще одно уголовное дело.

Напомним, 14 апреля 2023 года стало известно, что в специальной школе-интернате №124 в Екатеринбурге, где обучаются дети и подростки с девиантным поведением, придумали жестокий способ перевоспитания. По словам сбежавшего из школы мальчика, двое подростков практиковали в качестве наказания за проступки сексуальное насилие над воспитанниками школы.

Одного из участников насилия над детьми задержали сразу и поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Под арестом ему предстоит пробыть по 11 июня 2023 года включительно.