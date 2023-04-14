Боец ВСУ: Жительница Артемовска обрадовалась, приняв его за российского солдата Фото: REUTERS

Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, об это рассказал украинской радиостанции командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев.

«Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива», - сообщил военный.

Как он признался, когда женщина поняла, что он украинский солдат, то это не очень ее порадовало..

При этом он уточнил, что был в тот момент без отличительных знаков армии Украины.

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба Минобороны России сообщила, что штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за западные кварталы Артёмовска. С флангов их поддерживают воздушно-десантные войска, прикрытие осуществляется российской авиацией.

В военном ведомстве уточнили, что штурмовые отряды «Вагнер» прямо сейчас выполняют задачу по овладению западными кварталами Артёмовска, ведя интенсивные бои в городе.

С флангов их прикрывают подразделения ВДВ, которые не позволяют украинской армии доставлять в город боеприпасы и вводить резервные подразделения.