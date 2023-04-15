Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое другое решение июльского саммита НАТО, кроме приглашения в альянс Фото: REUTERS

Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, которое состоится 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс, об этом заявил в соцсети глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита», - пояснил Кулеба.

По его словам, углубление сотрудничества с альянсом, при этом без шагов «к членству Украины в НАТО», также неприемлемо.

Кулеба указал, что «в Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству» и решить вопрос о гарантиях безопасности для Украины до момента вступления ее в альянс.

Он уточнил, что Киев «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля издание American Conservative написало, что Украина при активной поддержке НАТО готовит операцию по вторжению в Россию. Речь идет о попытке захвата Крыма.

«Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым», - отметил обозреватель.

Журналист заявил, что «вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», и назвал планы Зеленского относительно Крыма «безумными».

Ранее Дмитрий Медведев озвучил грань, при переходе которой страны НАТО будут официально считаться стороной военного конфликта на Украине. Первый шаг к этому, по мнению Медведева, Запад сделал, когда признал, что НАТО обучает украинских националистов.

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