В Париже на протестах против пенсионной реформы полиция задержала 112 человек Фото: REUTERS

На проходящих в Париже протестах против пенсионной реформы задержали 112 человек, об этом сообщил BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

«Как сообщила префектура полиции, 112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером», - сказано в сюжете телеканала.

Префект полиции Лоран Нуньеса сообщил, что зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили «много актов насилия».

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля сразу после оглашения решения Конституционного совета, по всей Франции начали вспыхивать локальные очаги протестов, перерастающих в беспорядки, на субботу уже запланированы десятки акций по всей стране.

Один из представителей профсоюзов утверждает: «Может быть, мы еще не выиграли, но Макрон уже проиграл». Рядовой слесарь в Марселе полон решимости: «Мы должны ехать в Париж и все крушить».

В четверг в Париже на улицы вышли сотни тысяч человек, а радикалы ворвались в офис холдинга LVMH, продающего люксовые товары. Все полицейские резервы мобилизованы, но вряд ли они смогут сдержать гнев народного недовольства.