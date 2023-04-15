В Иерусалиме тысячи православных верующих ждут схождения Благодатного огня Фото: кадр из виде КП

В Иерусалиме в канун празднования православной Пасхи верующие всего мира стекаются к Храму Воскресения Христова или Храму Гроба Господня, чтобы стать очевидцами чуда схождения Благодатного огня, об этом сообщила корреспондент kp.ru Александра Кучук.

«Православные всего мира уже в пятницу стекаются к Храму Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы заранее занять места - и стать свидетелями схождения Благодатного огня», - рассказала журналистка.

Она отметила, что само схождение ожидают только днем в субботу, 15 апреля.

По ее словам, «но желающих увидеть чудо - тысячи, и завтра места в Храме для всех не хватит».

Как ранее писал сайт KP.RU, в канун православной Пасхи в Иерусалим, чтобы лично увидеть чудо схождения Благодатного огня, приезжают десятки тысяч паломников.

Для православных всего мира схождение Благодатного огня - главный символ Воскрешения Христа, знак жизни и связи Бога и людей.

Чудо сошествия Благодатного огня происходит в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня. Главный алтарь храма представляет собой мраморную часовню — Кувуклию, которая возведена над пещерой, где как раз и лежало тело Иисуса.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит накануне православной Пасхи в Великую субботу, которая в этом году придется на 15 апреля.

Участие в праздничной службе принимают священники нескольких православных конфессий: Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

После схождения Благодатного огня из Кувуклии патриарх Иерусалима выносит горящие свечи, а присутствующие в храме передают Благодатный огонь друг другу, зажигают от него свои свечи и лампады.

В Россию много лет Благодатный огонь привозит Фонд Андрея Первозванного. В Москве с ним проходит пасхальная служба в Храме Христа Спасителя.