Экс-президент Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет, выступая на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», - заявил Трамп.

По его словам, экономика США разрушается, инфляция в стране неконтролируемая, а снаружи Штаты окружают недружественные союзы.

Он подчеркнул, что Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном.

«Китай-Россия, Иран-Северная Корея формируют разрушительные коалиции» - отметил Трамп.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля депутаты Европарламента от Австрии возмутились разнице в темпах роста инфляции между США и Евросоюзом. Особенно ошеломительные различия в стоимости топливо.

Парламентарии отметили, что инфляция в США значительно замедлилась. В январе она составила около 6,5%. В тоже время в Европе уровень инфляции превышает 10%, а в отдельных странах — даже 20-25%.

13 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страны БРИКС должны использовать в торговле альтернативные доллару валюты.

В качестве альтернативы бразильский лидер предложил использовать во взаиморасчетах национальные валюты.

Ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от доллара, отметив, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты.