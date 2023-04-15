Глава Минфина заявил о переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития заявил о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики.

Силуанов указал, что в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития.

«В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», - подчеркнул министр.

По его словам, у страны есть средства для этих целей, а в течение 2023 года намечена дальнейшая концентрация расходов, чтобы реализовать эти приоритеты.

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая активность в России будет расти, на что указывает повышение индекса деловой активности.

Президент отметил, что этот индекс в марте этого года достиг 56,8%.

По его словам, такое значение является третьим по величине за всю историю и «прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса и его позитивном настрое».

Путин заявил об укреплении положительных тенденций в экономике РФ, отметив рост розничного торгового оборота на 25%.