Пентагон: Планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют растущую стратегическую конкуренцию в космосе Фото: REUTERS

Планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют масштаб стратегической конкуренции в космосе, об этом сказал на брифинге представитель космического командования США Джон Олсон.

«Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции», - заявил Олсон, комментируя планы России и Китая в совместной реализации лунной программы.

Он отметил, что «важно понять, насколько важна Луна», при этом напомнив, что до сих пор США - единственная страна, представитель которой бывал на ней.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2023 года стало известно, что Россия и Китай объявили об амбициозной программе сотрудничества, венцом которого станет совместное освоение Луны.

Россия и Китай планируют совместно создать лунную станцию, окончание ее строительства запланировано к 2035 году. С 2023 по 2030 год будут отрабатываться технологии посадки, доставки грузов и возвращению на Землю лунного грунта.

Китайские и российские станции пока готовятся к полёту. Эти аппараты должны разведать Южный полюс Луны, чтобы выбрать наиболее подходящее место для будущей лунной базы.

Помимо этого, с помощью буровых установок будут вестись поиски лунного водного льда. Лёд поможет космонавтам в дальнейшем — это и вода, и кислород для дыхания, и ракетное топливо для возврата домой.