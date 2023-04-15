В Петербурге спустили на воду противоминный корабль «Лев Чернавин» Фото: пресс-служба Балтфлота

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит», об этом сообщило агентство ТАСС.

«Со стапелей предприятия спускается корабль, который носит имя выдающегося адмирала, мужественного, самоотверженного офицера, который посвятил всю свою жизнь служению Отечеству», - сказал на церемонии заместитель Главкома ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин.

Офицер подчеркнул, что морской тральщик «Лев Чернавин» уже в этом году продолжит славные традиции своих предшественников в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Напомним, корабль был заложен 24 июля 2020 года и является восьмым по счету минным тральщиком, построенным на заводе по указанному проекту. Кораблю присвоено имя контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина, командовавшего подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях и спустил на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III».

Путин подчеркнул, что Россия намерена и дальше повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов.