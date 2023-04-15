Экс-разведчица Пентагона: Вашингтон не будет отвечать на случайную гибель своего солдата на Украине Фото: REUTERS

США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, об этом рассказала Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

«Вашингтон не стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине», - говорится в сюжете телеканала со ссылкой на Коффлер.

«Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине», - заявила Коффлер.

Как писал сайт KP.RU, ранее American Conservative сообщила, что утечка секретных документов Пентагона и американских спецслужб раскрывает то, что украинский корабль тонет.

Утечка данных Пентагона показала, что политики США, а также военные лидеры и разведчики признают, среди прочего, что они отказываются говорить публично, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной».

New York Times написала, что оказавшиеся в сети документы Пентагона и американских разведывательных служб содержат четыре варианта развития украинского конфликта при непредвиденных обстоятельствах, среди которых «удар» Киева по Кремлю.