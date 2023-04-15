Российские военные комплексом «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ Фото: Ростех

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены в результате огневого поражения», - пояснил Савчук.

Офицер отметил, что расчетами ЗРК «Тор-М1» обнаружены и уничтожены беспилотники ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды «Вагнер» ведут интенсивные бои за западные кварталы Артёмовска. С флангов их поддерживают воздушно-десантные войска, прикрытие осуществляется российской авиацией.

Минобороны РФ в ежедневной сводке заявило, что общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.