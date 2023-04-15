На Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские ДРГ Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки вскрыли и уничтожили три ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», подчеркнул офицер.

Шепелявцев добавил, что артиллерия группировки сорвала две ротации ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

Как писал сайт KP.RU, российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая в Харьковской области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт орудия Д-20 уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.

Также на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены.