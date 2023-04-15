Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 апреля 2023 2:44

На Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские ДРГ

Артиллерия группировки «Запад» сорвала две ротации ВСУ на передовых позициях
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские ДРГ

На Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские ДРГ

Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении российские военные уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки вскрыли и уничтожили три ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», подчеркнул офицер.

Шепелявцев добавил, что артиллерия группировки сорвала две ротации ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

Как писал сайт KP.RU, российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая в Харьковской области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт орудия Д-20 уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.

Также на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены.