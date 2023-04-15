Президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Соответствующий документ опубликован в «Официальной газете Французской республики».

Макрон подписал закон после того, как ранее Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля телеканал BFMTV сообщал, что на проходящих в Париже протестах против пенсионной реформы задержали 112 человек.

Префект полиции заявлял, что зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили «много актов насилия».

В тот же день сразу после оглашения решения Конституционного совета по всей Франции начали вспыхивать локальные очаги протестов, перерастающих в беспорядки, на субботу уже запланированы десятки акций по всей стране.

В четверг в Париже на улицы вышли сотни тысяч человек, а радикалы ворвались в офис холдинга LVMH, продающего люксовые товары. Все полицейские резервы мобилизованы, но вряд ли они смогут сдержать гнев народного недовольства.

24 марта The Guardian со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» сообщала, что во Франции продолжаются масштабные протестные акции против пенсионной реформы, принятой без голосования в парламенте.

Более 3,5 миллионов человек по всей стране вышли на демонстрации против повышения пенсионного возраста.