Рядом с местом выступления премьера Японии Кисиды прогремел взрыв Фото: EAST NEWS

В городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды раздался звук взрыва. Уточнялось, что политик не пострадал. Он отменил запланированное мероприятие и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры Вакаяма.

США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, об этом рассказала экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

Министр финансов Антон Силуанов заявил о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики.

Силуанов указал, что в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития.

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