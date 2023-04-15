Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 апреля 2023 5:15

В России разработана новая система РЭБ, способная глушить спутники на орбите

Система радиоэлектронной борьбы работает с дальностью действия 36 тысяч км
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В России разработана новая система РЭБ, способная глушить спутники на орбите

В России разработана новая система РЭБ, способная глушить спутники на орбите

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты разработали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна подавлять цели на расстоянии примерно 36 тысяч км. Об этом в субботу, 15 апреля, завили РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч км над уровнем моря», - сообщил собеседник агентства.

Не уточняя деталей, источник издания отметил, что на небольшом удалении мощность излучателей новой системы помогает наносить электронике неприятелей непоправимый вред.

Данное заявление было приурочено ко Дню специалиста РЭБ.

Напомним, в конце мая прошлого года российская система радиоэлектронной борьбы подавила беспилотник Североатлантического альянса, который пытался вести над Черным морем разведку для Украины