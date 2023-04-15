В России разработана новая система РЭБ, способная глушить спутники на орбите Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты разработали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна подавлять цели на расстоянии примерно 36 тысяч км. Об этом в субботу, 15 апреля, завили РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч км над уровнем моря», - сообщил собеседник агентства.

Не уточняя деталей, источник издания отметил, что на небольшом удалении мощность излучателей новой системы помогает наносить электронике неприятелей непоправимый вред.

Данное заявление было приурочено ко Дню специалиста РЭБ.

Напомним, в конце мая прошлого года российская система радиоэлектронной борьбы подавила беспилотник Североатлантического альянса, который пытался вести над Черным морем разведку для Украины