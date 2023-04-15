В Канаде с ножом напали на только что приехавшего в страну украинца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только что приехавшего в Канаду украинского гражданина Ивана Пилипчука чуть не убили в городе Эдмонтон. На мужчину напал неизвестный с ножом. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.

Отмечается, что украинец получил ножевое ранение утром в минувший четверг, 13 апреля, когда находился на автобусной остановке в Эдмонтоне. Телеканал уточняет, что 48-летний мужчина прибыл из Украины в Канаду только несколько дней назад.

По данным правоохранительных органов, Пилипчук «сидел один на автобусной остановке, наслаждаясь утренним кофе», в тот момент, когда на него напал неизвестный с ножом. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу с серьезными травмами.

Уточняется, что мужчина получил рабочую визу, а 3 апреля 2023 года официально трудоустроился. Кроме того, сообщается, что Пилипчук направлялся на стройку, когда на него было совершено нападение.

Напомним, в январе этого года поляки избили семью украинских беженцев, потребовав вернуться на родину.