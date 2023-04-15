Участники встречи по Сирии в саудовской Джидде призвали вернуть страну в «арабское лоно» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ во время консультаций по членству Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в сирийской Джидде призвали к возвращению страны в «арабское лоно». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на сообщение участников встречи.

В сообщении сказано, что главы внешнеполитических ведомств в ходе встречи обсудили, как достичь политического решения, позволяющего преодолеть последствия кризиса в Сирии, а также сохранить единство и идентичность Сирии, вернув ее в «арабское лоно».

Отмечается, что в документе не упомянуто решение по поводу восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств, однако есть призыв к сохранению суверенитета страны «путем прекращения присутствия группировок».

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», - сказано в заявлении министров иностранных дел дипломаты по итогам встречи.

Сообщается, что в консультациях также приняли участие министры иностранных дел Иордании, Египта и Ирака.

Напомним, ранее генеральный секретарь‎ Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирии за годы войны был сильно подорван.