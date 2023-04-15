Взрыв рядом с премьером Японии устроил 24-летний мужчина из города Каваниси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов установили, что взрыв недалеко от премьер-министра Японии Фумио Кисиды в субботу, 15 апреля, совершил 24-летний мужчина из города Каваниси, расположенного на западе страны. Об этом заявило агентство Kyodo.

Данные об имени и мотивах задержанного сейчас не приводятся.

Напомним, около 11.30 (5:30 мск) в субботу, 15 апреля, в городе Вакаяма недалеко от места выступления главы японского правительства раздался звук взрыва. В тот момент премьер завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки, после чего должен был выступить публично, однако звук взрыва прозвучал именно перед этим.

Как сообщалось, Кисида не пострадал, но запланированное мероприятие было отменено, и он направился в здание главного управления полиции префектуры Вакаяма.