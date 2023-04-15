«Веры вам никакой нет»: Житель Артемовска рассказал, как его схватили солдаты ВСУ

Житель Артемовска рассказал об отношении ВСУ к местным жителям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Артемовска в беседе с военкором KP.RU Александром Коцем рассказали, как к ним относились солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы их почти и не видели. Заскочат - выскочат. Сегодня я пошел дом соседний смотреть, а там еще пять солдат сидят - хохлы. Они меня за шкирятник схватили, я думал, все, меня уже не отпустят. Говорят: «Веры вам никакой нет»», - рассказал один из жителей.

Мужчина заявил, что уже готов был плакать, заявив, что у него там родители «лежат». «Он нехотя отпустил. Буквально через три дома от нас сидели с пулеметами, гранатометами, когда за нами ребята пришли», - отметил он.

Другая женщина заявила, что к ним заходили украинские военные спросить дорогу к железнодорожному вокзалу, «бежали, торопились» и были «в копоти».

Напомним, ранее жительница Артемовска обрадовалась солдату ВСУ, приняв его за российского военного. Как рассказал командир подразделения украинской радиостанции воздушной разведки Вячеслав Воробьев, когда женщина поняла, что он украинский военнослужащий, то она разочаровалась.

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