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НовостиПолитика15 апреля 2023 7:14

МИД РФ отреагировал на инициативу закрыть консульство России на Аландах

МИД РФ ожидает, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства России на Аландских островах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД РФ отреагировал на инициативу закрыть консульство России на Аландах

МИД РФ отреагировал на инициативу закрыть консульство России на Аландах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва знает о «гражданской инициативе» Хельсинки о закрытии российского консульства на Аландских островах, при этом в Министерство иностранных дел РФ выразили надежду, что Финляндия выполнит свои обязательства по демилитаризованному статусу данных островов, сохранив российское консульство.

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что позиция Хельсинки по Аландским островам останется в рамках международно-правовых обязательств, закрепляющих за Финляндией обязанности демилитаризовать острова, не укрепляя их, а также не предоставляя для вооруженных сил иных стран, обязывая при этом на присутствие российского консульства.

Министерство заявило, что «гражданская инициатива» о закрытии российского консульства на Аландских островах не соответствует реальности, поскольку «сами аландцы ее не поддерживают».

«Поэтому посмотрим, чем закончится эта «инициатива». Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

На данный момент на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей о закрытии российского консульства. Если петиция наберет 50 тысяч голосов, то ее рассмотрит парламент страны.