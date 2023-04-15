МИД РФ отреагировал на инициативу закрыть консульство России на Аландах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва знает о «гражданской инициативе» Хельсинки о закрытии российского консульства на Аландских островах, при этом в Министерство иностранных дел РФ выразили надежду, что Финляндия выполнит свои обязательства по демилитаризованному статусу данных островов, сохранив российское консульство.

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что позиция Хельсинки по Аландским островам останется в рамках международно-правовых обязательств, закрепляющих за Финляндией обязанности демилитаризовать острова, не укрепляя их, а также не предоставляя для вооруженных сил иных стран, обязывая при этом на присутствие российского консульства.

Министерство заявило, что «гражданская инициатива» о закрытии российского консульства на Аландских островах не соответствует реальности, поскольку «сами аландцы ее не поддерживают».

«Поэтому посмотрим, чем закончится эта «инициатива». Сейчас о чем-то другом говорить преждевременно», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

На данный момент на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей о закрытии российского консульства. Если петиция наберет 50 тысяч голосов, то ее рассмотрит парламент страны.