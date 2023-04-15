Машина въехала в толпу во французском Бордо, есть пострадавшие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей во французском городе Бордо. Об этом сообщает радио France Bleu.

Как уточняется, все произошло на улице профессора Дарже поздно вечером в минувшую пятницу, 14 апреля. В результате происшествия пострадали семь человек, двое попали в больницу с тяжелыми травмами.

На видео, которые были опубликованы очевидцами в социальных сетях, можно увидеть, что машина едет очень быстро и не сбавляет скорость перед крутым поворотом, в который он в итоге не вписался и вылетел на тротуар, где на тот момент находилось большое скопление людей. После инцидента автомобиль проехал еще несколько десятков метров, вернувшись на дорогу, однако позже водитель все-таки остановился.

Отмечается, что данный наезд не был совершен умышленно, и водитель не справился с управлением.

Напомним, в мае этого года, автомобиль врезался в толпу пешеходов на площади Восстания в Санкт-Петербурге.