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НовостиПолитика15 апреля 2023 7:54

Минобороны России: Граждане призывного возраста не будут получать «веерные» электронные повестки

Реестр нужен прежде всего для упрощения работы системы воинского учёта
Сергей КУДРИН
Минобороны России: Граждане призывного возраста не будут получать «веерные» электронные повестки

Минобороны России: Граждане призывного возраста не будут получать «веерные» электронные повестки

Фото: Александр ГЛУЗ

В Министерстве обороны России заявили о том, что никаких «веерных» электронных повесток гражданам призывного возраста рассылаться не будет. Самоцель и предназначение цифровизации воинского учёта состоит в том, чтобы россиянам было проще контактировать с этой государственной системой.

«Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», - сообщает пресс-служба Минобороны.

С введением новой системы гражданам больше не нужно будет лично посещать военкоматы, чтобы уточнить или поменять данные в базе. Все необходимые документы можно будет направлять удалённо, в режиме онлайн.

Это работает и в обратную сторону - военкоматы теперь будут самостоятельно уведомлять граждан о постановке на учёт, изменении каких-либо данных через портал Госуслуги.

Ранее KP.RU собрал все главные сведения об электронных повестках. Кому они будут приходить, зачем нужен реестр военнообязанных, как всё это делать и так далее. Все ответы - в нашем материале.