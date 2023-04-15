Минобороны РФ рассказало о ходе весенней призывной кампании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в субботу, сообщает, что весенняя призывная кампания, начавшаяся 1 апреля текущего года в России, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года.

«Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года», - сказано в заявлении военного ведомства

Как уточнили в военном ведомстве на данный момент оповещено 52 тысячи российских граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты страны. Сообщается, что в отношении 21 тысячи россиян было принято решение о призыве на военную службу, а еще 29 тысячам - по законным основаниям были предоставлены отсрочки.

Напомним, в конце марта 2023 года начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, военнослужащих по призыву не направят в зону проведения спецоперации, отметив, что для решения поставленных в этой зоне задач хватает контрактников и мобилизованных.