WP: союзники США «безропотно» отреагировали на утечку разведданных Пентагона Фото: REUTERS

Утечка секретных данных Пентагона и американских спецслужб нанесла ущерб отношениям Вашингтона с его ключевыми союзниками, но значительного влияния не оказала, в отличие от разоблачений экс-сотрудника Агентства нацбезопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

Как передает газета, что реакция союзников Вашингтона была «безропотной». Один из собеседников издания отметил, что утечка данных «вызывает сомнения» по поводу того, насколько хорошо в стране защищаются секретные документы, однако, как он сообщил, периодические такие «сливы» являются платой за сотрудничество с подобным «гигантом разведки», как США.

Другой европейский чиновник заявил, что американская сторона остается важным партнером в вопросах разведки, а сотрудничество с США имеет критическое значение для безопасности стран.

Напомним, накануне военнослужащий Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джека Дагласа Тейшейра, подозреваемый в обнародовании секретных материалов Пентагона, предстал перед судом. Как сообщалось, обвиняемый во время заседания вел себя молчаливо и спокойно.