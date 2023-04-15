МИД Латвии внес рэп-исполнительницу Инстасамку в «черный список» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российскую рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, выступающую под псевдонимом Инстасамка, внесли в перечень нежелательных персон в Латвии. О включении певицы в «черный список» заявил министр иностранных дел республики Эдрар Ринкевич.

Уточняется, что данное решение было принято на основании государственного закона об иммиграции. Теперь, как сказано в заявлении, певице был установлен «запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок».

Ринкевич не сообщил, что именно стало поводом для такого решения, однако некоторые издания предположили, что Инстасамка оказалась в перечне нежелательных персон из-за пожертвований крупной суммы денег Вооруженным силам (ВС) Российской Федерации. Сама же певица данную информацию опровергает.

Напомним, в марте прошлого года Латвия внесла в свой «черный список» 25 российских деятелей культуры, в том числе телеведущих Дмитрия Губерниева и Тину Канделаки, а также певицу Полину Гагарину, на следующий день в список внесли Михаила Боярского и еще пятерых российских деятелей культуры. В мае список пополнили еще 102 россияне, в том числе актеры и режиссеры.