Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 апреля 2023 9:37

МИД Латвии внес рэп-исполнительницу Инстасамку в «черный список»

Сообщается, что данное решение было принято на основании государственного закона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД Латвии внес рэп-исполнительницу Инстасамку в «черный список»

МИД Латвии внес рэп-исполнительницу Инстасамку в «черный список»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российскую рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, выступающую под псевдонимом Инстасамка, внесли в перечень нежелательных персон в Латвии. О включении певицы в «черный список» заявил министр иностранных дел республики Эдрар Ринкевич.

Уточняется, что данное решение было принято на основании государственного закона об иммиграции. Теперь, как сказано в заявлении, певице был установлен «запрет на въезд в Латвийскую Республику на неопределенный срок».

Ринкевич не сообщил, что именно стало поводом для такого решения, однако некоторые издания предположили, что Инстасамка оказалась в перечне нежелательных персон из-за пожертвований крупной суммы денег Вооруженным силам (ВС) Российской Федерации. Сама же певица данную информацию опровергает.

Напомним, в марте прошлого года Латвия внесла в свой «черный список» 25 российских деятелей культуры, в том числе телеведущих Дмитрия Губерниева и Тину Канделаки, а также певицу Полину Гагарину, на следующий день в список внесли Михаила Боярского и еще пятерых российских деятелей культуры. В мае список пополнили еще 102 россияне, в том числе актеры и режиссеры.