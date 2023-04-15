Экс-советник Пентагона оценил шансы Украины оккупировать Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют какие-либо шансы на захват Крыма.

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» - заявил экс-советник Пентагона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

Макгрегор назвал нынешнею Украину деспотическим государством, напоминающим «однопартийную фашистскую модель».

Напомним, в этом интервью экс-советник Пентагона также заявил о желании украинской армии убить президента Украины Владимира Зеленского из-за предательства. Как писал сайт KP.RU, Макгрегор указал на коррупцию в украинских войсках. Кроме того, он заявил, что Москва и страны Европы заключат договор о нейтралитете Украины, отметив, что российские военные добьются успехов на востоке Украины.