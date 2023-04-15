Глава крымского парламента пригласил Илона Маска и Дональда Трампа на полуостров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил бывшего президента США Дональда Трампа, а также американского предпринимателя Илона Маска посетить полуостров, отметив, что после их визита «по-другому» станут решаться многие вопросы.

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита», - приводит РИА Новости слова главы крымского парламента.

Напомним, в марте этого года Дональд Трамп пообещал решить украинский конфликт за одни сутки в случае его избрания на пост президента США в 2024 году. При этом экс-глава Белого дома не стал раскрывать свой план урегулирования.

Илон Маск в октябре прошлого года предложил условия мира между Москвой и Киевом, согласно которым необходимо провести повторный референдум на новых российских территориях, а также установить нейтральный статус Украины.