Власти Севастополя временно остановили работу морского пассажирского транспорта Фото: "КП" Архив

Морской пассажирский транспорт временно не осуществляет движение по Севастопольской бухте, без объяснения причин. Об этом сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — пишет ведомство, комментируя временную остановку рейдов.

Местным жителям сообщили, что от конечных остановок (площади Захарова и Нахимова) организовано автобусное сообщение, которое компенсирует временные неудобства. Если появятся какие-либо новые изменения в работе морского пассажирского транспорта Севастополя - ведомство озвучит их отдельно. Причины пока что не сообщают.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 14 апреля была приостановлена работа Керченской переправы в Крыму, по техническим причинам. Как заявили в местном отделении МЧС России, в тот момент в порту «Кавказ» проводилось техническое обслуживание причала.