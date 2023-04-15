Премьер-министр Молдавии Речан публично назвал жителей страны нацией с ограниченными возможностями Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

В ходе заседания, посвящённого разработке Стратегии национальной безопасности Молдавии, премьер-министр страны Дорин Речан публично оскорбил всех молдаван, назвав граждан страны «нацией с ограниченными возможностями». Часть речи политика привёл телеканал «Первый в Молдове».

Поводом для оскорбления послужило то, что Речан совершил объезд сёл и районов Молдавии, поговорил с людьми о евроинтеграции, об Украине, и оказалось, что простые граждане вовсе не разделяют позицию высшего руководства страны в этих вопросах. Например, в Тараклии (город с населением из этнических болгар) жители не согласились с Речаном в его позиции по Украине.

«У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде», - заявляет министр.

В связи с этим Речан призвал работать с населением, донося людям информацию о якобы преимуществах вступления в Евросоюз, и о том, как «необходимо» поддерживать Украину.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Молдавии сохранили запрет на ношение и использование георгиевских лент.