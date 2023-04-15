В США предупредили о «российской угрозе» для американского флота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» представляет угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов. Об этом написала военный аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive.

«ВА-111 "Шквал" развивает скорость 230 миль в час, что более чем в четыре раза превышает скорость большинства других торпед, которые развивают скорость от 28 до 48 миль в час», - написано в статье, где отмечается, что это «может увеличить риски», которые создают для крупных надводных кораблей и подлодок ВМС США, которые стремятся «ускользнуть от обнаружения».

В публикации отмечается, что беспокойство Пентагона может создать дальность стрельбы «Шквала», которая составляет около семи тысяч метров.

Как считает Осборн, предотвратить подобную угрозу от российской торпеды возможно только в случае обнаружения подводной лодку ВМС России до того, как с этой подлодки будет выпущена торпеда «Шквал». Военный эксперт назвал минусам данной торпеды «очень заметный шум», но отметил, что если отследить его, то потенциальной цели будет очень тяжело успеть далеко продвинуться перед без уничтожения.

Напомним, в конце марта этого года 19FortyFive предупредили, что CША могут «потерять» Ближний Восток из-за политики текущего американского президента Джо Байдена.