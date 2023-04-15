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НовостиОбщество15 апреля 2023 11:18

В Москве в общегородском субботнике участвуют около 1,5 миллиона человек

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Для участников субботника созданы все необходимые условия. Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Для участников субботника созданы все необходимые условия. Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Сегодня в столице проводится общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству.

«В нем принимают участие около полутора миллионов человек, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активное участие принимает население».

Глава Комплекса городского хозяйства столицы подчеркнул, что для участников субботника созданы все необходимые условия. Каждому выданы инструменты, а также посадочный материал – деревья и кустарники. Со всех площадок оперативно вывозится собранный мусор.

Кроме этого, сегодня на столичных улицах работает около 17 тысяч единиц различной техники – уборочной, поливомоечной, а также самосвалов. Во время месячника по благоустройству запланированные работы выполнены уже 60 процентов.