В Москве в общегородском субботнике участвуют около 1,5 миллиона человек

Для участников субботника созданы все необходимые условия. Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Сегодня в столице проводится общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству.

«В нем принимают участие около полутора миллионов человек, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активное участие принимает население».

Глава Комплекса городского хозяйства столицы подчеркнул, что для участников субботника созданы все необходимые условия. Каждому выданы инструменты, а также посадочный материал – деревья и кустарники. Со всех площадок оперативно вывозится собранный мусор.

Кроме этого, сегодня на столичных улицах работает около 17 тысяч единиц различной техники – уборочной, поливомоечной, а также самосвалов. Во время месячника по благоустройству запланированные работы выполнены уже 60 процентов.