Органы безопасности ликвидировали четверых подозреваемых в обстреле поста ДПС в Ингушетии Фото: Александр ГЛУЗ

Скоординированные действия сотрудников органов внутренней безопасности и Росгвардии позволили выйти на бандитскую группировку, члены которой подозреваются в обстреле поста ДПС в Ингушетии. В процессе задержания боевики оказали сопротивление, четверых из них ликвидировали, двоих террористов и девятерых пособников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Махмуда-Али Калиматова.

«В короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу», - говорится в сообщении.

На основании информации, полученной от задержанных боевиков, были выявлены девять их пособников, которых также задержали. Также сведения преступников помогли найти схроны с оружием и боеприпасами. Продолжаются поиски ещё двоих боевиков.

Всё это - мероприятия, проводимые в рамках контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Группировка боевиков ответственна за смерть троих сотрудников полиции, и ранение пятнадцати правоохранителей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что за боевиков, ответственных за смерть полицейских в Ингушетии, была объявлена награда.