В Пасхальном послании патриарх Кирилл призвал народы России, Украины и Белоруссии к миру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своём Пасхальном послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился не только к россиянам, но и к украинцам, и белорусам, с призывом к справедливому и прочному миру. По его словам, все три братских народа связывают прочные узы и общая вера. Обращение патриарха опубликовано в пресс-службе РПЦ.

Пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15 апреля 2023: о чем сказал владыка

«Мы возносим к Господу сугубые прошения о том, чтобы он по своей милости <...> исцелил телесные, а наипаче - душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», - говорит патриарх.

Епископ призвал уподобиться Спасителю в служении ближним, отказаться от эгоизма в пользу помощи нуждающимся, ради приближения к Богу и счастья. Врата Рая, заявляет патриарх, открыты для всех, и в каждом человеке есть добродетельная сила для праведной жизни и помощи в преображении мира.

Ранее KP.RU сообщил о том, что традиционное Пасхальное богослужение пройдёт 15 апреля 2023 года, в 23:30, в Храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин примет участие в служении. Прямую трансляцию этого мероприятия вы сможете увидеть на нашем сайте.