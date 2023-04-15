Politico: поведение Байдена в Ирландии заставило американцев усомниться в его верности США Фото: REUTERS

Поведение президента США Джо Байдена во время визита в Ирландию вызвало недовольство среди американцев. Об этом пишет обозреватель Адам Канкрин в своей статье для журнала Politico.

Как отмечается в статье, американский лидер, который ранее ни раз напоминал о своем ирландском происхождении, посещал Ирландию в качестве вице-президента, а позже все время искал повод, чтобы вновь прибыть на этот остров.

По словам обозревателя, главный вопрос, который поднят в ходе текущего визита Байдена, не останется ли американский лидер в Ирландии навсегда. «Временами было трудно сказать, где закончился Байден на посту президента и начался Байден на посту туриста», - отметил он.

В публикации обращают внимание на то, что один из журналистов раскритиковал президента США за «воссоединение семьи за счет налогоплательщиков», поскольку его сентиментальная поездка не имела политические заявления или же очевидный прогресс в политике.

«По мере того, как поездка продолжалась, а внешний мир исчезал, Байден, казалось, всё больше чувствовал себя как дома», - сказано в статье.

В ходе своей поездки Байден ни раз заявил о нежелании уезжать: «Я не еду домой», «Я не знаю, какого чёрта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво», «Я только хотел бы остаться подольше».

Напомним, визит Байдена, являющегося потомком этнических ирландцев с северной части острова, был приурочен к годовщине Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»). Отмечалось, что в Северной Ирландии перед визитом американского лидера были обнаружены самодельные бомбы, а правоохранительные органы предупредили об опасности терактов.