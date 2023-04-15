Видео, снятое за несколько секунд до взрыва рядом с премьером Японии, появилось в Сети Фото: REUTERS

В сети появились кадры, которые были сняты за несколько секунд до взрыва, прогремевшего недалеко от премьер-министра Японии Фумио Кисида в городе Вакаяма.

На кадрах можно увидеть, как рядом с политиком падает неизвестный предмет. В момент, когда это замечает охрана, она закрывает главу японского правительства специальной бронезащитой.

Напомним, примерно в 11.30 (5:30 мск) в субботу, 15 апреля, в городе Вакаяма недалеко от места выступления премьера Японии раздался звук взрыва. Незадолго до этого политик завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки, после чего собирался публично выступить, но именно перед этим прозвучал взрыв.

Как сообщалось, сам премьер не пострадал, но мероприятие отменили, а политик направился в здание главного управления полиции префектуры Вакаяма. Позже правоохранители установили, что взрыв совершил 24-летний мужчина из города Каваниси.