Минобороны: для постановки на воинский учет гражданам больше не нужно лично приходить в военкоматы

Граждане смогут дистанционно вставать на воинский учет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС полковник Андрей Бирюков сообщил о расширении дистанционных возможностей взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Теперь для постановки на воинский учет больше не нужно лично посещать военкоматы.

“Единый электронный реестр воинского учета создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами”, – сообщил офицер. Благодаря новому закону граждане смогут уточнять или вносить изменения в данные воинского учета дистанционно, для этого нужно отправить электронные копии необходимых документов через личный кабинет на Госуслугах.

“Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости”, – сказал Бирюков.

Напомним, Президент России Владимир Путин 14 апреля 2023 года подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. Сайт KP.RU рассказывал, зачем в России нужен единый реестр военнообязанных и кому будут приходить электронные повестки. Цифровизация воинского учета должна упростить взаимодействие граждан с военкоматами и решить проблемы и сложности, с которыми столкнулись военнообязанные осенью 2022 года.