Арестованный за шпионаж журналист Эван Гершкович отправил семье в США письмо на русском языке

Эван Гершкович был арестован за шпионаж 30 марта 2023 года Фото: личная страница Гершковича в соцсети

Арестованный за шпионаж журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович оправил своей семье, проживающей в Америке, письмо на русском языке.

“Я хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю. Я упражняюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее”, – приводит издание фрагмент письма Гершковича.

Сообщение датировано пятым апреля, Гершкович подписал его именем “Ваня”. Родители Эвана являются советскими эмигрантами, поэтому он решил связаться с ними на русском языке. Это его первое обращение к родственникам после задержания в России.

Напомним, журналист WSJ был задержан российскими спецслужбами по подозрению в шпионаже 30 марта 2023 года. По данным ведомства, Гершкович по заданию США собирал представляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военного промышленного комплекса. В Кремле отметили, что Гершкович фактически был пойман с поличным, а за его деятельностью давно наблюдали спецслужбы.