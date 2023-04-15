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НовостиОбщество15 апреля 2023 12:58

Развозжаев объявил о возобновлении движения морского пассажирского транспорта в Севастополе

Рейды отменяли из-за проведения профилактических работ
Сергей КУДРИН
Развозжаев объявил о возобновлении движения морского пассажирского транспорта в Севастополе

Развозжаев объявил о возобновлении движения морского пассажирского транспорта в Севастополе

Фото: Александр КОЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил о том, что морской пассажирский транспорт снова функционирует в штатном режиме, после того как утром 15 апреля его движение временно приостанавливали. Об этом он написал в своих соцсетях.

Согласно заявлению губернатора, причиной временных неудобств в Севастопольской бухте стало проведение профилактических работ по ППДО (противоподводная диверсионная оборона). В настоящий момент рейд пассажирского транспорта снова открыт, движение катеров и паромов возобновляется.

Развозжаев также подчеркнул, что профилактические работы прошли без эксцессов, и что в городе всё спокойно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил движение. Для компенсации причинённых местным жителям неудобств запускались автобусные маршруты.