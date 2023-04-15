Участием в украинском конфликте Западные лидеры наносят больше вреда экономике Европы, чем России Фото: REUTERS

Аналитик издания Global Times Ян Оберд заявил, что участие Запада в конфликте на Украине не поможет союзникам Киева достичь желаемых целей. По его мнению, западные лидеры используют вооруженных конфликт для ослабления России, но наносят гораздо больше ущерба экономике Европы и самой Украине.

“Предполагаю, что Евросоюз и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт”, – считает Оберд. По его словам, в конфликте не будет победителей в случае продолжения поставок западного вооружения на нужны украинской армии.

“Два условия могли бы остановить конфликт сейчас: Украина должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО, и что главным инструментом сосуществования будет не оружие, а дипломатия”, – подытожил эксперт.

Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно призывали к дипломатическому урегулированию конфликта, однако Киев отказывается от переговоров и надеется провести весной 2023 года успешное контрнаступление. В МИД Украины понимают, что западные союзники Киева, в случае отсутствия прогресса на поле боя, могут принудить украинские власти к миру и компромиссам с Россией.