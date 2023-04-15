Министр финансов России Силуанов освобождён от обязанностей полпреда в совете Евразийского банка развития Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, указом правительства РФ, подписанным лично премьер-министром Михаилом Мишустиным, освободили от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение было опубликовано в субботу, 15 апреля 2023 года. Сообщается, что в связи с глобальными изменениями в мировой политике, Силуанова освобождают от должности полномочного представителя в совете ЕАБР.

Новый представитель России в Евразийском банке развития будет назначен позже, он заменит министра финансов в этой должности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 14 апреля Силуанов объявил о стабильности российской финансовой системы, заявив, что к 2025 году РФ выйдет на первичный баланс бюджета. Министерству финансов удалось сохранить все рабочие места, зарплаты и доходы населения в целом.