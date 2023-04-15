Психолог Сулим дала рекомендации, как справиться с панической атакой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала РИАМО, что панические атаки происходят внезапно. Именно поэтому с ним сложно справиться самостоятельно. Специалист посоветовала обратиться к окружающим, а после того, как ПА пройдет — идти к психотерапевту.

Симптомы панической атаки: очень сильное чувство страха и сопровождающие его неконтролируемые физические проявления — тахикардия, одышка, головокружение, может потемнение в глазах, подкашивающиеся ноги и ослабление мышц. Помощь нужно просить у любых людей, которые находятся рядом, даже у первых встречных, отметила Сулим.

— Паническая атака у человека происходит тогда, когда у него появляется сильное неконтролируемое чувство страха и невозможности с ним справиться. То есть страх чего-то – страх, что я не справлюсь со своим состоянием. Панические атаки возникают часто в ответ на внешнее воздействие или действие стрессора, — рассказала психолог.

Причем сам человек может не осознавать, что именно стало для него стрессом. Специалист поможет определить этот фактор и затем минимизировать риски повторения ПА.

Телеканал «360» цитирует психолога Екатерину Малиновскую. Она рассказала, что побороть страх смерти можно с помощью дыхательных практик. Выполнять их нужно в момент проявления фобии.

Ранее психолог Андрей Минченков рассказал Пятому каналу о причинах участившихся выгораний на работе. Эксперт считает, что проблема кроется в массовом инфантилизме — люди считают, что им должны и не берут ответственность на себя.