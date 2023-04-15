Бывший министр финансов США Саммерс заявил, что Америка теряет влияние в мире из-за союза России и Китая

США теряют влияние на мировой арене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс рассказал о “тревожных” признаках потери Вашингтоном глобального влияния на мировой арене. По его словам, Россия и Китай объединяются для противостояния Америке и находят новых союзников среди ранее нейтральных по отношению к США стран.

“В мире растет признание фрагментации, и — что, возможно, еще более тревожно — я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя”, – поделился Саммерс с изданием Bloomberg.

Схожее мнение недавно высказывал бывший президент США Дональд Трамп. По мнению политика, Америка находится в упадке из-за политики действующего президента Джо Байдена, который просто “сидит и наблюдает” за объединением России, Китая, Ирана, КНДР и других стран.