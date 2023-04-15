Зеленский ввел санкции против 438 россиян и 254 предприятий РФ

Зеленский ввел новые санкции в отношении граждан России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 254 предприятий и организаций России, задействованных в обеспечении безопасности и обороне страны, а также 438 граждан РФ. Отдельным указом Зеленский также ввел персональные ограничительные меры в отношении 87 россиян, в числе которых есть известные спортсмены.

Соответствующие приказы появились на официальном сайте президента Украины в субботу, 15 апреля 2023 года. Среди попавших под украинские санкции есть олимпийский серебряный призер Илья Авербух, а также вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Зеленский регулярно вводит санкции и ограничительные меры в отношении российских граждан, так например в феврале 2023 года Зеленский утвердил санкции против 333 граждан России, в числе которых топ-менеджеры «Альфа-банка» и Московская биржа, а немногим ранее ввел санкции против 200 российских компаний, в числе которых был “Росатом” и другие предприятия, работающие в сфере ядерной энергетики.