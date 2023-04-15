Посольство России осудило МИД Молдавии после видео с казнью якобы бойца ВСУ

МИД Молдавии обвинил российских военных в казни бойца ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Молдавии назвало “огульным и скоропалительным” обвинение российских военных в казни украинского военнослужащего. Ранее МИД республики высказался в поддержку инициативы о создании спецтрибунала для осуждения России после появление в интернете видео казни якобы украинского военнослужащего.

“В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы "украинского" военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова”, – сообщило в обращении к СМИ российское посольство. Дипломаты отметили, что достоверность видео на данный момент не установлена, а Генпрокуратура России проводит по данному факту проверку.

Также в обращении посольства упрекнули власти Молдавии в отрицании “доказанных международной комиссией ООН” военных преступлений ВСУ, в том числе пыток и казни российских военнопленных и “зверских” расправ над мирным населением Донбасса.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказывал об “узаконенном зверстве” украинской армии. По его словам, на Украине последние годы активно практикуются пытки, изнасилования, внесудебные казни в подпольных тюрьмах, о которых в различных отчетах рассказывают всевозможные западные правозащитные структуры.