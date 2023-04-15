Политолог Бышок заявил, что ни одна из стран Евросоюза не выйдет из объединения в ближайшее время вопреки слухам Фото: REUTERS

Ни у одной страны Европейского союза в данный момент не стоит вопрос о выходе из объединения. Так кандидат политических наук Станислав Бышок прокомментировал изданию Lenta.ru слухи о том, что сразу несколько государств в ближайшее время последуют примеру Великобритании.

Ранее иностранные СМИ утверждали, что из-за политики ЕС выход из объединения рассматривают Италия, Греция, Польша и Франция.

Станислав Бышок отметил, что несмотря на недовольства Евросоюзом, в ближайшем времени покидать его никто не будет. В том числе, из-за примера Лондона.

— После 2016 года, когда Великобритания провела референдум и были долгие годы болезненного выхода из Евросоюза, общим мнением являлось и является то, что сейчас страна чувствует себя хуже, чем когда она была внутри объединения, — сообщил Бышок.

В Европе обсуждают изменение Евросоюза, а не выход из него, добавил политолог.

Ранее RT писал, что политолог Руслан Бальбек усомнился в том, что Украина сможет стать членом ЕС. Причина кроется в том, что это дорого обойдется бюджетам других стран объединения, о чем политики сейчас предпочитают умалчивать.

А телеканал «360» цитировал эксперта, который считает, что Евросоюзу не позволят стать независимыми от США. К тому же, многие государства, в особенности — Польша, хотят обратного.